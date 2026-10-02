युजवेंद्र चहल की गर्लफ्रेंड लिस्ट

धनश्री और चहल की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर भी काफी चर्चा में रहते थे. हालांकि बाद में दोनों के रिश्ते में दूरी आई और मार्च 2025 में उनका तलाक हो गया.