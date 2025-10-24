✕
Anshika-thakur
जानें कौन - कौन हैं शादी के बाद अलग होने वाले मशहूर क्रिकेट खिलाड़ी
क्रिकेट केवल मैदान पर रन और हिट्स का खेल नहीं है
खिलाड़ियों की जिंदगी में भी निजी जीवन के उतार-चढ़ाव होते हैं
कई क्रिकेट खिलाड़ी शादी के बाद अपने रिश्ते खत्म कर चुके हैं
Yuzvendra Chahal और Dhanashree Verma की शादी दिसंबर 2020 में हुई थी लेकिन फरवरी 2025 में उनका तलाक हो गया
Hardik Pandya और Natasa Stankovic ने 2020 में शादी की पर जुलाई 2024 में उनका तलाक हुआ
Shikhar Dhawan और Ayesha Mukherjee की शादी 2012 में हुई थी, पर 2023 में उनका रिश्ता खत्म हो गया
Dinesh Karthik और Nikita Vanjara ने 2007 में शादी की, पर 2012 में उनका रिश्ता खत्म हो गया
Mohammad Azharuddin की दोनों शादियों का रिश्ता खत्म हो गया
Mohammad Shami और Hasin Jahan ने 2014 में शादी की पर 2018 में विवादों के कारण उनका तलाक हो गया
