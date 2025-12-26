✕
किस न्यूट्रिशनिस्ट ने खोला किंग कोहली के फिटनेस के पीछे का बड़ा राज!
Darshna-deep
Dec 26, 2025
Dec 26, 2025
Darshna-deep
किस न्यूट्रिशनिस्ट ने खोला किंग कोहली के फिटनेस के पीछे का बड़ा राज!
भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली दुनियाभर में अपनी फिटनेस के लिए भी जाने जाते हैं. मशहूर पोषण विशेषज्ञ (Nutritionist) रयान फर्नांडो ने किंग कोहली के फिटनेस के बारे में विस्तार से बताया है.
विराट कोहली अपने दिन की शुरुआत ग्लूटेन-मुक्त (Gluten-free) और डेयरी-मुक्त खाने से करते हैं.
वे शरीर में ऊर्जा बनाए रखने के लिए जटिल कार्बोहाइड्रेट (Complex Carbs) जैसे शकरकंद का सेवन करते हैं.
उनकी डाइट का एक बड़ा हिस्सा प्रोटीन पर केंद्रित है, जिसके लिए वे अंडे, ग्रिल्ड चिकन को प्राथमिकता देते हैं
मांसपेशियों की रिकवरी और सूजन को कम करने के लिए वे भारी मात्रा में एंटी-ऑक्सीडेंट युक्त लाल गोभी और अन्य सब्जियां भी खाते हैं.
वे अपनी हाइड्रेशन की जरूरतों को पूरा करने के लिए विशेष एल्कलाइन वाटर (Alkaline Water) का इस्तेमाल करते हैं जो मेटाबॉलिज्म में सुधार करता है.
विराट चीनी (Sugar) और प्रोसेस्ड फूड से पूरी तरह परहेज करते हैं ताकि शरीर में इंसुलिन का स्तर बना रहे.
वे रात का खाना सोने से कम से कम 2-3 घंटे पहले खा लेते हैं ताकि शरीर को भोजन पचाने और रिकवरी के लिए समय मिल सके.
Read More
इन भोजपुरी गानों को कॉपी कर चुका बॉलीवुड, यहां देखें लिस्ट
सिर्फ थियेटर नहीं, अब स्ट्रीमिंग के भी ‘किंग’, इन एक्टर्स ने OTT पर किया राज़!
ऑफिस डेस्क के लिए क्या है बेस्ट स्नैक्स? काम के बीच खाएं पोषण से भरपूर ये चीजें!
महिलाओं के लिए जरूरी, मेनोपॉज के लक्षणों को प्राकृतिक रूप से कम करेंगे ये खास फूड्स