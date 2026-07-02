क्रेडिट कार्ड यूजर्स सावधान! नए नियम बदल सकते हैं आपके खर्च का पूरा हिसाब

क्रेडिट कार्ड ट्रांज़ैक्शन के लिए अब टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (2FA) को ज़्यादा सख्ती से लागू किया जा रहा है जिससे धोखाधड़ी का जोखिम कम हो सकता है.