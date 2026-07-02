✕
क्रेडिट कार्ड यूजर्स सावधान! नए नियम बदल सकते हैं आपके खर्च का पूरा हिसाब
Anshika-thakur
Jul 02, 2026
Jul 02, 2026
Anshika-thakur
क्रेडिट कार्ड यूजर्स सावधान! नए नियम बदल सकते हैं आपके खर्च का पूरा हिसाब
जुलाई 2026 से क्रेडिट कार्ड से जुड़े कई नए नियम लागू हो गए हैं.
आइए क्रेडिट कार्ड से जुड़े हालिया बदलावों पर एक नजर डालते हैं.
कुछ बैंकों ने एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस के नियमों में बदलाव किया है कई कार्डों के लिए अब यह सुविधा खर्च से जुड़ी हुई है.
कई क्रेडिट कार्डों के लिए रिवॉर्ड पॉइंट की सीमा और योग्य ट्रांज़ैक्शन में भी बदलाव किए गए हैं.
क्रेडिट कार्ड ट्रांज़ैक्शन के लिए अब टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (2FA) को ज़्यादा सख्ती से लागू किया जा रहा है जिससे धोखाधड़ी का जोखिम कम हो सकता है.
बैंकों को अब क्रेडिट ब्यूरो को ज़्यादा बार डेटा देना होगा ताकि समय पर पेमेंट का असर जल्द दिख सके.
अगर पूरे साल आपका क्रेडिट कार्ड खर्च ज़्यादा रहता है, तो इसकी जानकारी टैक्स डिपार्टमेंट के रिपोर्टिंग सिस्टम के तहत दी जा सकती है.
बैंकों को अब ग्राहकों को बिलिंग साइकल, चार्ज और नियम व शर्तों के बारे में स्पष्ट जानकारी देनी होगी.
बैंक आपकी साफ मंजूरी के बिना आपकी क्रेडिट लिमिट नहीं बढ़ा सकते और न ही आपके कार्ड को अपग्रेड कर सकते हैं.
अगर आप अपना क्रेडिट कार्ड बंद करना चाहते हैं तो बैंक को एक तय समय-सीमा के भीतर आपकी रिक्वेस्ट पर कार्रवाई करनी होगी.
Read More
कपिल शर्मा ने इन फिल्मों में किया काम, एक हिट सब फ्लॉप
2020 के बाद अक्षय कुमार की 8 फ्ल़ॉप फिल्में
क्रेडिट कार्ड यूजर्स सावधान! नए नियम बदल सकते हैं आपके खर्च का पूरा हिसाब
मेंटल हेल्थ के लिए कौन से फल खाएं?