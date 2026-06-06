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Waste Materials से बनाइये ये खूबसूरत handicrafts
Shivangi-shukla
Jun 06, 2026
Jun 06, 2026
Shivangi-shukla
फूलदान: बेकार पड़े हुए प्लास्टिक की बोतलों से घर पर ही फूलदान बनाया जा सकता है. ये vase बेहद खूबसूरत लगते हैं.
कैंडल: अक्सर कोक पीने के बाद हम कैन को फेंक देते हैं, जबकि उससे अरोमा कैंडल्स बनाई जा सकती है.
शोपीस: नारियल के खोल को कलर करके खूबसूरत शो पीस बनाया जा सकता है, या इसे स्टोर bowl भी बनाया जा सकता है.
पेंटिंग: पुरानी पड़ी हुई CD से सुंदर गणेश जी या कोई ऐसी ही शो पीस पेंटिंग बना सकते हैं.
विंड चाइम: प्लास्टिक डिस्पोजल ग्लास को रीयूज़ करने का सबसे अच्छा तरीका है, इस तरह से सुंदर विंड चाइम बनाना
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Waste Materials से बनाइये ये खूबसूरत handicrafts
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