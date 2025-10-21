✕
Oct 21, 2025
Anuradha-kashyap
सिर्फ 5 मिनट में बनाएं भाई दूज के लिए स्टाइलिश मेहंदी!
छोटे-छोटे फूलों वाला डिज़ाइन भाई दूज पर सबसे पॉपुलर है, यह हाथों को नेचुरल और प्यारा लुक देता है सिंपल फ्लोरल पैटर्न हर उम्र पर खूब जंचता है.
अंगुलियों के टिप पर हल्का डिज़ाइन लगाना बहुत आसान है, यह हाथों को स्मार्ट और स्टाइलिश लुक देता है.
हाथों में बेल्स और पत्तों वाला पैटर्न लगाना बहुत क्लासी लगता है, सिंपल और एलिगेंट डिज़ाइन है, जो त्योहार में हाथों को खास बनाता है.
पतली लाइन्स और डॉट्स का डिजाइन हाथों को साफ और सुंदर दिखाता है, इसे जल्दी बनाया जा सकता है.
कंगना जैसा मेहंदी डिज़ाइन हाथों को फुल और अट्रैक्टिव बनाता है, यह सिंपल होने के बावजूद बहुत ट्रेंडी लगता है और त्योहार के लिए परफेक्ट है
हाथ के बीचोंबीच छोटा सेंट्रल डिज़ाइन लगाएं, यह बहुत स्टाइलिश और क्लासी दिखता है. सिंपल डिज़ाइन के बावजूद हाथों पर सबकी नजरे टिक जाती है.
मोर या पंख वाला डिज़ाइन भाई दूज के लिए खास है, यह हाथों को सुंदर और स्टाइलिश लुक देता है.
सिंपल और नेचुरल मेहंदी डिज़ाइन हर रोज़मर्रा के कपड़ों के साथ भी सूट करता है
