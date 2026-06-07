खरबूजे का क्रीमी शरबत, गर्मी में मिलेगा ठंडक का डबल डोज

नींबू पानी, छाछ और शिकंजी पीकर अगर आप बोर हो चुके हैं, तो इस बार खरबूजे का गाढ़ा और क्रीमी शरबत ट्राई करें. इसका स्वाद बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आएगा.