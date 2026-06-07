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खरबूजे का क्रीमी शरबत, गर्मी में मिलेगा ठंडक का डबल डोज
Ranjana-sharma
Jun 07, 2026
Jun 07, 2026
Ranjana-sharma
नींबू पानी, छाछ और शिकंजी पीकर अगर आप बोर हो चुके हैं, तो इस बार खरबूजे का गाढ़ा और क्रीमी शरबत ट्राई करें. इसका स्वाद बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आएगा.
गर्मी में कुछ नया ट्राई करें
खरबूजे में भरपूर मात्रा में पानी, विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं. यह शरीर को हाइड्रेट रखने के साथ-साथ गर्मी में ठंडक पहुंचाने का काम भी करता है.
क्यों खास है खरबूजा?
3 कप ठंडा दूध, 4-5 चम्मच चीनी या मिश्री, 1 चम्मच वैनिला कस्टर्ड पाउडर, 3 चम्मच उबला साबूदाना, इलायची पाउडर, ड्राई फ्रूट्स, बर्फ के टुकड़े और ताजा खरबूजा.
शरबत बनाने के लिए क्या चाहिए?
खरबूजे को धोकर छील लें और बीज निकाल दें. छोटे टुकड़ों में काटकर मिक्सी में चीनी के साथ ब्लेंड करें और स्मूद प्यूरी तैयार कर लें.
सबसे पहले तैयार करें खरबूजे की प्यूरी
एक बड़े बाउल में ठंडा दूध, खरबूजे की प्यूरी, उबला साबूदाना और इलायची पाउडर डालकर अच्छी तरह मिक्स करें. इससे शरबत का स्वाद और टेक्सचर दोनों बेहतर होंगे.
ऐसे तैयार होगा स्वादिष्ट शरबत
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