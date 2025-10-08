✕
Oct 08, 2025
Karishma-upadhyay
दिवाली से पहले जरूर जलाएं यमराज का दीपक, यहां जानें सही समय और विधि
बता दें कि यमराज का दीपक नरक चतुर्दशी यानी छोटी दिवाली के दिन जलाया जाता है.
ये दीपक अकाल मृत्यु के भय को दूर करने और परिवार की सुरक्षा के लिए जलाया जाता है.
दीपक जलाने का शुभ समय प्रदोष काल होता है, यानी शाम के समय सूर्यास्त के बाद.
ऐसे में दीपक मिट्टी का चौमुखा होना चाहिए, जिसमें चार बत्तियां लगाई जाती हैं.
इस दीये में सरसों का तेल भरकर घर के कोनों में घुमाया जाता है.
फिर दीपक को जलाकर घर के बाहर दक्षिण दिशा में रखना चाहिए, जो यमराज की दिशा मानी जाती है.
बता दें कि दीपक जलाते समय हनुमान चालीसा या यम स्तुति का पाठ करना शुभ होता है.
ऐसे में दीपक रखने के बाद उस स्थान के पास दोबारा न जाएं, ये भी परंपरा का हिस्सा है.
इस बात से कुछ लोग वाकिफ नहीं हैं कि ये परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है, जो घर में सुख-शांति और समृद्धि लाती है.
