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गर्मी से राहत दिलाएगी ठंडी-ठंडी पुदीना शिकंजी
Deepika-pandey
May 20, 2026
May 20, 2026
Deepika-pandey
गर्मी के मौसम में पुदीना शिकंजी आपको राहत दिला सकती है.
पुदीने में मौजूद मेंथॉल पेट की गर्मी को शांत करता है.
एसिडिटी से राहत दिलाता है.
साथ ही डाइजेशन को भी दुरुस्त रखता है.
इसे बनाने के लिए आपको अच्छी तरह से धुली हुई पुदीने की पत्तियां लेनी हैं.
पुदीने की पत्तियां, नींबू का रस, चीनी, काला नमक और थोड़ा सा ठंडा पानी डालकर इसे पीस लें.
पुदीने की पत्तियां, नींबू का रस, चीनी, काला नमक और थोड़ा सा ठंडा पानी डालकर इसे पीस लें.
इसे एक बड़े जग में छानकर ठंडा पानी या सोडा मिलाएं.
इसके ऊपर जीरा पाउडर और चाट मसाला डालकर मिला लें.
अब इसके ऊपर से पुदीने की पत्ती और नींबू डालकर सर्व करें.
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