Oct 18, 2025
Team-inkhabar
सुबह की ये भूल छीन सकती है मर्दानगी? न करें लापरवाही
सुबह के समय की कुछ आम आदतें मर्दों की मर्दानगी पर खतरा बन सकती हैं. यह आदतें धीरे-धीरे मर्दाना ताकत को खत्म कर सकती हैं और सेक्स लाइफ बर्बाद कर सकती हैं.
सुबह उठते ही कई लोगों को सिगरेट पीने की लत होती है. लेकिन, यह सिगरेट सेक्स लाइफ बर्बाद करने और नपुंसकता की तरफ पहला कदम होती है.
सिगरेट पीना
कई लोगों को चाय पीए बिना सुबह टॉयलेट भी नहीं आता है. लेकिन, चाय में मौजूद कैफीन शरीर में सेक्स हार्मोन का बैलेंस बिगड़ने की वजह बन सकता है.
चाय पीना
सुबह का नाश्ता कई लोग छोड़ देते हैं और सीधा लंच ही करते हैं. लेकिन, यह आदत भी हार्मोन्स का लेवल बिगाड़ती है और सेक्स लाइफ बर्बाद कर सकती है.
ब्रेकफास्ट न करना
कई लोग पूरा-पूरा दिन बंद कमरों और एसी में बैठे रहते हैं. यह आदत भी खराब होती है. क्योंकि, विटामिन डी की कमी से सेक्स हार्मोन्स का बैलेंस बिगड़ सकता है.
धूप की कमी
आजकल नींद से जागने के बाद भी लंबे समय तक बिस्तर पर पड़े रहते हैं और फोन देखते रहते हैं. यह आदत सेक्स ड्राइव पर बुरा असर डाल सकती है.
बिस्तर में पड़े रहना
शरीर जितना एक्टिव रहता है उतनी ही अच्छी सेक्स लाइफ होती है. क्योंकि, एक्टिव नहीं होने की वजह से मोटापा आता है जो सेक्स लाइफ खराब कर सकता है.
वर्कआउट
सुबह उठकर खाली पेट पानी पीना चाहिए. इससे डिहाइड्रेशन दूर होता है और ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है जो पूरा दिन एनर्जी देने में मदद करता है. साथ ही शरीर में जमे टॉक्सिन्स को भी बाहर निकालता है.
पानी न पीना
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.
Disclaimer
