सुबह की ये भूल छीन सकती है मर्दानगी? न करें लापरवाही

सुबह उठकर खाली पेट पानी पीना चाहिए. इससे डिहाइड्रेशन दूर होता है और ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है जो पूरा दिन एनर्जी देने में मदद करता है. साथ ही शरीर में जमे टॉक्सिन्स को भी बाहर निकालता है.