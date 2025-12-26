Inkhabar Hindi News

टीवी के पॉपुलर कॉमेडियन कृष्णा अभिषेक ऑल राउंडर हैं. वहीं उनकी कुछ ऐसी भोजपुरी फ़िल्में हैं जो बेहद मजेदार हैं.

क्या आपने देखीं हैं कॉमेडियन कृष्ण अभिषेक की ये पॉपुलर भोजपुरी फ़िल्में

2007 में अनिल श्रीवास्तव भोजपुरी फिल्म दे दा पिरितिया उधार लेकर आए थे. इस फिल्म का निर्देशन उनके भाई अजीत श्रीवास्तव ने किया था.

‘रंग बरसे गंगा किनारे’ में  कृष्णा अभिषेक के साथ उनकी वाइफ कश्मीरा शाह भी नजर आई थीं.

2009 में फिल्म नाग नागिन रिलीज हुई थी जिसका निर्देशन राजकुमार आर पांडे ने किया था और इसकी कहानी भी उन्होंने ही लिखी थी.

गवनवा ले जा राजा जी’ नाम पर कई भोजपुरी फिल्में बनी हैं लेकिन जिस फिल्म की बात हम यहां कर रहे हैं वो 2007 में रिलीज हुई थी.

‘सजना अनाड़ी सजनिया खिलाड़ी’ में कृष्णा अभिषेक और नेपाली एक्ट्रेस अरुणिमा लंसल लीड रोल में नजर आए थे.

