✕
कोल्ड ड्रिंक स्ट्रॉ से क्यों पीनी चाहिए?
Tavishi-kalra
Jan 31, 2026
Jan 31, 2026
Tavishi-kalra
कोल्ड ड्रिंक स्ट्रॉ से क्यों पीनी चाहिए?
inKhabar.com
अगर आप या आपका बच्चा कोल्ड ड्रिंक को पीने से अपने आप को रोक नहीं पा रहे तो स्ट्रॉ का यूज करें.
स्ट्रॉ का यूज करने से आप अपने दांतों को बचा सकते हैं और यह आपकी ओरल हेल्थ के लिए भी बहुत फायदेमंद है.
बोतल से डॉयरेक्ट पीने से अच्छा है स्ट्रॉ से ड्रिंक को पीना एक हेल्दी ऑप्शन है.क्योंकि इससे यह आपके सीधा गले में जाती है.
कोल्ड ड्रिंक में कार्बोनिक एसिड और फॉस्फोरिक एसिड होता है जो सीधे हमारे दांतों के संपर्क में आते हैं.
इससे दांतों में सेंसिटिविटी, कैविटी और पीलापन (येलोइंग) जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं.
बहुत ज्यादा ठंडी ड्रिंक सीधे मुंह में जाने से ब्रेन फ्रीज़ और गले में जलन (थ्रोट इरिटेशन) का खतरा बढ़ जाता है.
यह खतरा स्ट्रॉ के इस्तेमाल से काफी हद तक कम हो सकता है.
Read More
समय पर बदल लें घर की ये 6 चीजें, वरना…
खाली पेट लौकी का जूस पीने के 6 चमत्कारी फायदें
कोल्ड ड्रिंक स्ट्रॉ से क्यों पीनी चाहिए?
OnePlus 15R या Reno15 कौन सा फोन है बेस्ट, जानें दाम