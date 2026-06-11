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शरीर के लिए हानिकारक है कोल्ड ड्रिंक, हो सकते हैं ये नुकसान
Deepika-pandey
Jun 11, 2026
Jun 11, 2026
Deepika-pandey
कोल्ड ड्रिंक पीने से वजन बढ़ता है.
कोल्ड ड्रिंक में शुगर ज्यादा होती है, जिसके कारण डायबिटीज का खतरा रहता है.
दातों में सड़न और कैविटी हो सकती है.
कोल्ड ड्रिंक के कारण हड्डियां कमजोर हो सकती हैं.
फैटी लिवर की समस्या हो सकती है.
पाचन तंत्र को नुकसान हो सकता है.
शरीर में डिहाड्रेशन हो सकता है.
दिल की बीमारियों के लिए खतरा
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