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कॉफी के फायदे त्वचा के लिए
Sanskritij-jaipuria
Apr 05, 2026
Apr 05, 2026
Sanskritij-jaipuria
कॉफी में मौजूद कैफीन ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, जिससे त्वचा में नेचुरल ग्लो आता है.
कॉफी के एंटीबैक्टीरियल गुण त्वचा को मुंहासे पैदा करने वाले बैक्टीरिया से बचाने में मदद करते हैं.
इसमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो झुर्रियों को कम करने में सहायक हैं.
कैफीन आंखों के नीचे की सूजन और काले घेरों को कम करने में मदद करता है.
1 चम्मच कॉफी में 1 चम्मच दही या गुलाब जल मिलाएं. इसे चेहरे पर 10–15 मिनट के लिए लगाएं. फिर सामान्य पानी से चेहरा धो लें.
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