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1 गिलास लौंग के पानी से मिलेंगे कमाल के फायदे!
Kajal-jain
Jun 26, 2026
Jun 26, 2026
Kajal-jain
लौंग सिर्फ एक मसाला नहीं, बल्कि आयुर्वेद में इस्तेमाल होने वाले एक पावरफुल औषधि है
योग एंड वेलनेस एक्सपर्ट अनु चौधरी ने लौंग के फायदे गिनाते हुए बताया कि इससे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट्स की पूर्ति होती है
लौंग का पानी पाचन तंत्र और लिवर हेल्थ को सपोर्ट करता है और तनाव कम करने में मदद मिलती है
यह मॉर्निंग सिकनेस दूर करके ताजगी और इंस्टेंट एनर्जी का संचार करता है
रेगुलर लौंग का पानी पीने से इसके नेचुरल कंटेंट त्वचा के ग्लो को बनाए रखते हैं
लौंग का पानी ओवरऑल हेल्थ को रेगुलेट करता है और बेहतर नींद लेने में मदद करता है
फेंफड़ों में जमे बलगम को भी लौंग का पानी निकाल फेंकता है और खांसी-जुकाम को ठीक करता है
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