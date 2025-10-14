✕
Oct 14, 2025
Karishma-upadhyay
दिवाली से पहले इन आसान घरेलू नुस्खों से किचन कैबिनेट को बनाएं चमकदार, गायब हो जाएंगे जिद्दी दाग!
हर साल दिवाली की सफाई में किचन कैबिनेट्स को चमकाना सबसे जरूरी और कठिन काम होता है.
ऐसे में अगर आपके किचन कैबिनेट भी बेहद गंदे हो गए हैं, साथ ही जिद्दी दाग और चिकनाई हटने का नाम नहीं ले रहे हैं.
तो आइए आज हम आपको कुछ ऐसे घरेलू नुस्खों के बारे में बताते हैं, जो किचन कैबिनेट को नए जैसा चमकदार बनाने में आपकी मदद करेंगे.
इन दोनों को मिलाकर पेस्ट बनाएं और दाग वाली जगह पर स्प्रे करें, ये ग्रीस हटाने में बेहद असरदार है.
बेकिंग सोडा और नींबू-
इन दोनों को मिलाकर कैबिनेट्स को पोछें, इससे चमक वापस लौट आएगी.
सिरका और गरम पानी-
कैबिनेट्स को नेचुरल ग्लो देने के लिए नारियल तेल से लकड़ी की सतहों को पॉलिश करें.
नारियल तेल-
इन दोनों को मिलाकर स्क्रब करें, इससे पुराने दाग भी गायब हो जाएंगे.
बेसन और नींबू रस-
सिरका में सेंधा नमक मिलाकर घोल बनाएं और स्प्रे करें, इससे गंध और दाग दोनों हटेंगे.
सेंधा नमक और सिरका-
टी बैग्स के पानी से कैबिनेट्स के अंदर की सफाई करें, ये लकड़ी की सफाई में कमाल दिखाता है.
टी बैग्स-
Read More
आखिर सर्दियों में मूली खाना क्यों पसंद करते हैं लोग? जानें इसके अनगिनत फायदें
क्या आपकी बालकनी में भी कबूतरों ने बना लिया है अपना अड्डा, तो आज ही घर लें आएं ये 3 पौधे!
समोसे के हैं प्रेमी लेकिन मैदे की वजह से भाग रहे दूर? तो अब गेहूं के आटे से बनाएं टेस्टी और हेल्दी समोसा
आसानी से नहीं मिल पाते अलमारी में रखे कपड़े? तो अब इन खास तरीकों से करें वार्डरोब को ऑर्गेनाइज