Sep 29, 2025
Karishma-upadhyay
बैक्टीरिया नहीं पहुंचा सकेंगे नुकसान, बस पकाने से पहले इस तरीके से करें मशरूम को साफ!
बच्चों से लेकर बड़े तक, आजकल मशरूम की सब्जी खाना तो हर किसी को पसंद है.
ऐसे में मशरूम को पकाने से पहले उसे अच्छे तरीके से साफ करके बैक्टीरिया को निकालना बेहद जरूरी है.
तो आइए आज हम आपको मशरूम की सब्जी बनाने से पहले इसे सही तरीके से साफ करने के लिए कुछ चीजें बताते हैं.
मशरूम को पकाने से पहले इसे सूखे कपड़े या ब्रश से साफ करें, ताकि मिट्टी और धूल हट जाए.
मशरूम को ज्यादा देर तक पानी में न रखें, वरना ये गीला और नरम हो जाता है, इसलिए बहते हुए पानी में इसे जल्दी धोएं.
ऐसे में मशरूम को धोने के बाद तुरंत पेपर टॉवल से सुखाएं और इसकी नमी हटाएं.
बता दें कि मशरूम के नीचे का हिस्सा अक्सर गंदा होता है, इसलिए डंठल काटकर हटा देना बेहतर है.
अगर आप चाहें तो बैक्टीरिया मारने के लिए इसे सिरके या नमक वाले पानी में 1 से 2 मिनट डुबोकर रख सकते हैं.
कोशिश करें कि मशरूम को प्लास्टिक की थैली में स्टोर न करके किचन टॉवल में लपेटकर फ्रिज में रखें.
