✕
Oct 14, 2025
Karishma-upadhyay
मिनटों में होगा अब घंटों का काम, बिना सीढ़ी ऐसे करें गंदे-काले पंखों को साफ!
घर के पंखे की सफाई करना अक्सर सबसे मुश्किल काम लगता है, खासकर जब वे ऊंचाई पर लगे हों.
लेकिन अब बिना सीढ़ी चढ़े भी आप मिनटों में पंखों की सफाई कर सकते हैं.
इसके लिए आपको चाहिए एक पुराना तकिया कवर, माइक्रोफाइबर कपड़ा और लंबी रॉड वाला झाड़न.
आप रॉड की मदद से तकिया कवर को पंखे के ब्लेड पर डालकर अंदर की धूल आसानी से निकाल सकते हैं.
इस हैक से धूल बिल्कुल भी नीचे नहीं गिरेगी और कमरा गंदा भी नहीं होगा.
अगर पंखे पर जमी ग्रीस हटाना है तो सिरका और बेकिंग सोडा का घोल स्प्रे करें.
फिर कुछ मिनट इसे छोड़कर कपड़े से पोंछ लें रॉड की मदद से, इससे ब्लेड चमक उठेंगे.
बता दें कि लंबी रॉड वाले झाड़न से आप ऊंचे पंखों तक भी आसानी से पहुंच सकते हैं.
ऐसे में अगर आप चाहें तो झाड़न के सिर पर माइक्रोफाइबर कपड़ा बांधकर सफाई और भी बेहतर कर सकते हैं.
Read More
आखिर सर्दियों में मूली खाना क्यों पसंद करते हैं लोग? जानें इसके अनगिनत फायदें
क्या आपकी बालकनी में भी कबूतरों ने बना लिया है अपना अड्डा, तो आज ही घर लें आएं ये 3 पौधे!
समोसे के हैं प्रेमी लेकिन मैदे की वजह से भाग रहे दूर? तो अब गेहूं के आटे से बनाएं टेस्टी और हेल्दी समोसा
आसानी से नहीं मिल पाते अलमारी में रखे कपड़े? तो अब इन खास तरीकों से करें वार्डरोब को ऑर्गेनाइज