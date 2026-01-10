✕
नहीं देखी Priyanka Chopra की ये फिल्में, तो इस वीकेंड OTT पर कर ले बिंज
Preeti-rajput
Jan 10, 2026
Jan 10, 2026
Preeti-rajput
प्रियंका, जॉन सीना और इदरीस एल्बा स्टारर यह एक्शन-कॉमेडी दर्शकों को ज़रूर पसंद आएगी।
हेड्स ऑफ स्टेट (प्राइम वीडियो)
इस ग्लोबल स्पाई थ्रिलर में प्रियंका एक पावरफुल सीक्रेट एजेंट का रोल निभा रही हैं।
सिटाडेल (प्राइम वीडियो)
प्यार, नुकसान और इंसानी हिम्मत के बारे में एक दिल को छू लेने वाला फैमिली ड्रामा।
द स्काई इज पिंक (नेटफ्लिक्स)
एक रोमांटिक कॉमेडी-ड्रामा जिसमें प्रियंका की सहज और यादगार परफॉर्मेंस है।
बर्फी! (नेटफ्लिक्स)
एक बायोपिक जिसमें प्रियंका एक पक्की इरादों वाली ओलंपिक बॉक्सर का किरदार निभा रही हैं।
मैरी कॉम (OTTs)
कोर्टरूम ड्रामा और फैशन फिल्म ऐतराज़ प्रियंका की वर्सेटिलिटी को दिखाती है।
ऐतराज
इन एक्शन थ्रिलर में प्रियंका आइकॉनिक, स्टाइलिश रोमा का किरदार निभा रही हैं।
डॉन और डॉन 2 (नेटफ्लिक्स/प्राइम)
ऑस्कर नॉमिनेटेड व्हाइट टाइगर और हॉलीवुड फिल्म बेवॉच उनकी इंटरनेशनल मौजूदगी को दिखाती हैं।
द व्हाइट टाइगर और बेवॉच
Read More
नहीं देखी Priyanka Chopra की ये फिल्में, तो इस वीकेंड OTT पर कर ले बिंज
बेचैन रातें, भारी असर: नींद पूरी न होने की अनदेखी सच्चाई
हर लुक में हुस्न की मल्लिका लगती हैं Tamannaah Bhatia, देखें तस्वीरें
“प्रोटीन और नमी: खूबसूरत और मजबूत बालों का सीक्रेट फ़ॉर्मूला”