Oct 08, 2025
Chhaya-sharma
छोटी दिवाली के दिन यम का दीपक जलाने का क्या है नियम?
छोटी दिवाली, जिसे नरक चतुर्दशी भी कहता हैं, इस दिन यमराज की पूजा करने का विधान है और यम का दीया जलना की परंपरा है
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार छोटी दिवाली पर यम देवता के लिए दीपक जलाने से अकाल मृत्यु का भय खत्म होता है
छोटी दिवाली के दिन यम देवता के लिए घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का बड़ा एकमुखी दीपक जलाना चाहिए और हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए
छोटी दिवाली के दिन पूजा करने के बाद घर के बाहर दक्षिण दिशा की तरह यम के लिए दीया जलाना चाहिए
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यम का दीया जलाने के बाद उसके पास नहीं जाना चाहिए.
छोटी दिवाली के दिन यमराज का दीपक जलाने के लिए मिट्टी से बना चौमुखा दीपक लेना चाहिए
यमराज के लिए जलाए जाने वाले दीपक में सरसों का तेल भरना चाहिए और चार बत्तियां लगानी चाहिए
छोटी दिवाली के दिन शाम में प्रदोष काल के समय यमराज के लिए दीपक जलाना चाहिए और इस दौरान सभी सदस्यों की मौजूदगी जरूरी है
छोटी दिवाली के दिन यमराज के लिए जलाए जाने वाले दीपक घर के कोने-कोने में ले जाना चाहिए. इसके बाद इस दीपक को घर के बाहर दक्षिण दिशा में रखना चाहिए
