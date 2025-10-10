छोटी दिवाली के दिन कितने दीपक जलाना शुभ होता है?

छोटी दिवाली के दिन दूसरा दीया मां काली के लिए और तीसरा दीया भगवान कृष्ण के लिए, चौथा दीया घर के मुख्य द्वार पर और पांचवा दीया घर की पूर्व दिशा में जलाना चाहिए