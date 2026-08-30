कितनी है चित्रांगदा सिंह की नेटवर्थ?

चित्रांगदा सिंह ने फिल्मों में कदम रखने से पहले साल 2001 में भारतीय गोल्फर ज्योति रंधावा से शादी की थी. शादी के बाद दोनों एक बेटे जोरावर के माता-पिता बने. हालांकि, किस्मत को कुछ और मंजूर था और उनका रिश्ता लंबे समय तक नहीं चल सका. शादी के 11 साल बाद 2014 में दोनों का तलाक हो गया.