कितनी है चित्रांगदा सिंह की नेटवर्थ?

‘देसी ब्वॉयज’ और ‘इनकार’ जैसी फिल्मों से पहचानी जाने वाली एक्ट्रेस चित्रांगदा सिंह का नेटवर्थ कितनी है. चलिए जानते हैं.
चित्रांगदा सिंह का जन्म 30 अगस्त 1975 को उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुआ था.
चित्रांगदा सिंह के पिता कर्नल निरंजन सिंह भारतीय सेना के पूर्व अधिकारी थे और उनकी पोस्टिंग अलग-अलग जगहों पर होती रही. मेरठ उनके पिता की आखिरी पोस्टिंग थी.
कॉलेज के बाद चित्रांगदा सिंह ने एयर होस्टेस बनने के तीन ऑफर ठुकरा दिए थे. इसके बाद उन्होंने दिल्ली से मॉडलिंग करियर शुरू किया.
चित्रांगदा सिंह ने फिल्मों में कदम रखने से पहले साल 2001 में भारतीय गोल्फर ज्योति रंधावा से शादी की थी. शादी के बाद दोनों एक बेटे जोरावर के माता-पिता बने. हालांकि, किस्मत को कुछ और मंजूर था और उनका रिश्ता लंबे समय तक नहीं चल सका. शादी के 11 साल बाद 2014 में दोनों का तलाक हो गया.
चित्रांगदा सिंह ने 2005 में सुधीर मिश्रा की फिल्म ‘हजारों ख्वाहिशें ऐसी’ से बॉलीवुड डेब्यू किया था.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, चित्रांगदा सिंह की कुल संपत्ति करीब 80 करोड़ रुपये आंकी जाती है. हालांकि, यह एक अनुमानित आंकड़ा है और इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.