Oct 21, 2025
बुद्धि और एकग्रता बढ़ाने के लिए बच्चें करें इन शक्तिशाली मंत्रों का जाप
हिंदू धर्म में कुछ खास मंत्र और श्लोकों का जिक्र किया गया है, जिन्हें रोजाना पढ़ने से बच्चों की बुद्धि और एकग्रता बढ़ाती है. चलिए जानते हैं यहां क्या है वो मंत्र
मनोवं मारुततुल्यवेगं मूर्तियं बुद्धिमतां वृद्ध। वातात्मजं वानरयुथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये ।
ॐ सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके। शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते।।
त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या च द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वमम देव देवः।।
सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि। विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा ॥
कर्पूर गौरम करुणावतारं संसार सारं भुजगेंद्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितम नमामि॥
गुरुर्ब्रह्मा, गुरुर्विष्णुर्, गुरुर्देवो महेश्वराः। गुरुरेव परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः॥
ॐ असतो मा सद्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शांतिः शांतिः शांतिः ॥
ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
