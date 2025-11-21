✕
Nov 21, 2025
Anshika-thakur
बच्चे की पढ़ाई स्कूल से कॉलेज तक बिल्कुल मुफ्त, और फिर भी 50 लाख रुपये बच सकते हैं. जानें कैसे
अपने बच्चे के जन्म के तुरंत बाद ₹10,000 का मासिक SIP शुरू करें. यह छोटी सी शुरुआत आपके बच्चे की पूरी शिक्षा का खर्च उठा सकती है. धीरे-धीरे बढ़ता यह निवेश भविष्य में एक बड़ा सहारा बन सकता है.
हर साल अपनी एसआईपी राशि में 10% की वृद्धि करें. उदाहरण के लिए अगर पहले साल यह ₹10,000 है, तो अगले साल इसे बढ़ाकर ₹11,000 कर दें. इससे आपकी सैलरी में बढ़ोतरी के साथ-साथ आपका निवेश भी बढ़ेगा
पहले 10 साल तक निवेश करते रहें फिर 10वें साल के बाद SIP बंद कर दें. पैसा खाते में ही रहेगा और चक्रवृद्धि ब्याज के ज़रिए बढ़ता रहेगा. अब आपको बस इसका समझदारी से इस्तेमाल करना है
जब आपका बच्चा 10 साल का हो जाए तो आप उसकी शिक्षा के लिए 12 साल तक हर महीने ₹25,000 निकाल सकते हैं. यह पैसा स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय की फीस भरने के लिए पर्याप्त होगा
इस योजना का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको अपने बच्चे की उच्च शिक्षा के लिए एजुकेशन लोन लेने की ज़रूरत नहीं है.कोई EMI नहीं, कोई ब्याज नहीं बस योजना और अनुशासन
कुल मिलाकर, आप 10 वर्षों में लगभग ₹19.12 लाख का निवेश करेंगे. हालाँकि यह राशि बढ़कर ₹80 लाख से ज़्यादा हो सकती है जिसमें से आप ₹36 लाख निकाल सकते हैं और फिर भी आपके पास ₹50 लाख बचेंगे
हर महीने ₹25,000 निकालने पर भी आपके खाते में बची हुई रकम चक्रवृद्धि ब्याज के साथ बढ़ती रहेगी. इसका मतलब है कि पैसा बढ़ता रहेगा इसलिए समझदारी से काम लें
Read More
सुरक्षा में नंबर 1! Tesla Model Y को 5-स्टार रेटिंग मिली
किसानों के लिए जरूरी अपडेट! गेहूं और सब्जियों की बुवाई को लेकर एडवाइजरी जारी
इस दिसंबर की ट्रिप प्लान? ये हैं 10 बेस्ट इंडियन डेस्टिनेशन
इस कंपनी ने चौंकाया! अपना सबसे सस्ता रिचार्ज प्लान किया महंगा