बच्चे की पढ़ाई स्कूल से कॉलेज तक बिल्कुल मुफ्त, और फिर भी 50 लाख रुपये बच सकते हैं. जानें कैसे

अपने बच्चे के जन्म के तुरंत बाद ₹10,000 का मासिक SIP शुरू करें. यह छोटी सी शुरुआत आपके बच्चे की पूरी शिक्षा का खर्च उठा सकती है. धीरे-धीरे बढ़ता यह निवेश भविष्य में एक बड़ा सहारा बन सकता है.