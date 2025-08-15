चिया के बीज फाइबर, प्रोटीन और ओमेगा-3 से भरपूर होते हैं। ये पानी सोखकर जेल जैसे हो जाते हैं, जिससे इन्हें खाने के बाद पेट लंबे समय तक भरा रहता है। इतना ही नहीं, फाइबर से भरपूर चिया के बीज खाने से पाचन क्रिया भी बेहतर होती है और भूख कम लगती है, जिससे वज़न घटाने में मदद मिलती है।