Chia vs Flax Seeds वजन घटाने में कौन ज्यादा बेहतर?
विशेषज्ञ अक्सर वज़न घटाने के लिए स्वस्थ बीज खाने की सलाह देते हैं, क्योंकि इनमें कई ज़रूरी पोषक तत्व होते हैं जो वज़न कम करने और स्वस्थ रहने में मदद करते हैं।
इन बीजों में चिया और अलसी के बीजों का ज़िक्र सबसे ज़्यादा होता है। ऐसे में अक्सर लोगों के मन में यह सवाल आता है कि इनमें से कौन सा तेज़ी से वज़न कम करने के लिए बेहतर है?
अलसी के पौधे के बीज, जो फाइबर और ओमेगा-3 फैटी एसिड से भरपूर होते हैं, उन्हें अलसी कहा जाता है।
चिया के बीज फाइबर, प्रोटीन और ओमेगा-3 से भरपूर होते हैं। ये पानी सोखकर जेल जैसे हो जाते हैं, जिससे इन्हें खाने के बाद पेट लंबे समय तक भरा रहता है। इतना ही नहीं, फाइबर से भरपूर चिया के बीज खाने से पाचन क्रिया भी बेहतर होती है और भूख कम लगती है, जिससे वज़न घटाने में मदद मिलती है।
अलसी के बीज फाइबर, स्वस्थ वसा और लिग्निन नामक एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। ये पाचन तंत्र को बेहतर बनाते हैं, कब्ज से राहत दिलाते हैं और शरीर में लंबे समय तक ऊर्जा बनाए रखते हैं। अलसी के बीज हार्मोन को संतुलित करते हैं और भूख को नियंत्रित करते हैं, जिससे वज़न घटाने में मदद मिलती है।
चिया और अलसी दोनों ही वज़न घटाने के लिए फायदेमंद हैं। चिया के बीज भूख नियंत्रण और ओमेगा-3 के लिए थोड़े बेहतर होते हैं, जबकि अलसी के बीज हार्मोन संतुलन और एंटीऑक्सीडेंट के लिए ज़्यादा फायदेमंद होते हैं।
ऐसे में, वज़न कम करने के लिए आप दोनों को सही मात्रा में अपने आहार में शामिल कर सकते हैं ताकि आपको दोनों के फ़ायदे मिल सकें।