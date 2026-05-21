चिया सीड्स की 4 मजेदार और हेल्दी डिशेज

हार्वर्ड हेल्थ की रिपोर्ट के मुताबिक, चिया सीड्स मध्य अमेरिका में पाए जाने वाले पुदीना परिवार के पौधे साल्विया हिस्पैनिका के बीज होते हैं
5,000 साल पहले माया सभ्यता के लोग भी फाइबर, प्रोटीन, ओमेगा-3 फैटी एसिड और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा चिया सीड्स का सेवन करते थे
वैसे तो ज्यादातर लोग अपने ओटमील, स्मूदी, शेक और आइसक्रीम की टॉपिंग पर चिया सीड्स यूज करते हैं
लेकिन आप चाहें तो स्पेसिफिकली चिया सीड्स के टेस्टी और हेल्दी डिशेज तैयार कर सकते हैं. इस तरह आप चिया सीड्स का रियल टेस्ट फील कर पाएंगे
रास्पबेरी-मैंगो चिया सीड स्मूदी: इसमें कोकोनट मिल्क को बेस के लिए यूज कर सकते हैं, जिससे आपको भरपूर प्रोटीन और फाइबर मिलता है. इसमें मिठास के लिए खजूर डाल सकते हैं
मैंगो-ब्लूबेरी चिया सीड स्मूदी: इसमें चिया सीड्स फाइबर और ओमेगा-3 की आपूर्ति करते हैं तो बाकी सारे फ्रूट्स आपके शरीर में एनर्जी बनाए रखते हैं. इसका नेचुरल टेस्ट आपको काफी पसंद आएगा
स्ट्रॉबेरी-मैंगो चिया सीड स्मूदी: प्रोटीन फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट और ओमेगा-3 फैटी एसिड से भरपूर ये डिश पेट भरा हुआ रखती है, जिससे क्रेविंग नहीं होती और वेटलॉस जर्नी आसान हो जाती है
रियली ग्रीन स्मूदी: केल, एवोकाडो में चिया सीड्स डालकर एक ग्रीन स्मूदी तैयार कर सकते हैं, जो फाइबर और ओमेगा-3 फैटी एसिड से भरपूर होते हैं. ये डिश हार्ट के लिए भी काफी अच्छा रहती है.