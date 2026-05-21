चिया सीड्स की 4 मजेदार और हेल्दी डिशेज

रियली ग्रीन स्मूदी: केल, एवोकाडो में चिया सीड्स डालकर एक ग्रीन स्मूदी तैयार कर सकते हैं, जो फाइबर और ओमेगा-3 फैटी एसिड से भरपूर होते हैं. ये डिश हार्ट के लिए भी काफी अच्छा रहती है.