Oct 25, 2025
Heena-khan
शारदा सिन्हा के बेहतरीन छठ गीत, सुनते ही खो जाएंगे आप
छठ महापर्व की बात हो और शारदा सिन्हा के छठ गीतों का जिक्र न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता।
उनकी आवाज में ऐसी आत्मीयता है जो हर किसी के दिल को छू जाती है।
नहाये खाये से लेकर उषा अर्घ्य तक, शारदा सिन्हा के गाने पूरे भारत में गूंजते हैं।
पिछले साल शारदा सिन्हा ने छठ के लिए 'दुखवा मिताइन छठी मईया' गाना गाया था. यह छठ गीत उनका गाया आखिरी गाना भी था.
शारदा सिन्हा की आवाज में गाया गया दूसरा सबसे प्रसिद्ध छठ गीत 'पहिले पहिले छठी मैया' है.
शारदा सिन्हा का तीसरा छठ गीत है "छठ के बरतिया।" यह गाना उन्होंने तीन साल पहले गाया था.
