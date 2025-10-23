Inkhabar Hindi News
छठ पूजा में नहीं चढ़ाएं ये फल, वरना लग सकता है पाप

क्या आप जानते हैं कि छठ पूजा में हर कोई फल नहीं चढ़ाया जाता है. इसमें कुछ खास फल ही चढ़ाए जाते हैं.

साथ ही, इस बात का बेहद ख्याल रखना होता है कि पूजा में इस्तेमाल हो रहे फल कैसे है.

ऐसे में आइए आपको बताते हैं कि छठ पूजा के दौरान कौनसे फल नहीं चढ़ाए जाते हैं और किन चीजों से परहेज करना चाहिए और क्यों?

छठ में कभी भी कटे हुए फल या छिले हुए फल नहीं चढ़ाए जाते हैं. इसमें हमेशा पूरे फल को प्रसाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है.

ऐसा इसलिए क्योंकि कटे या छिले हुए फल अशुद्ध माने जाते हैं, जबकि इस व्रत में शुद्धता बहुत जरूरी है.

इस व्रत में काला अंगूर भी नहीं चढ़ाया जाता है क्योंकि मन जाता है कि ये तामसी फल होता है.

छठ के व्रत में बिना छिलके वाले नारियल को भी नहीं चढ़ाया जाता है.

