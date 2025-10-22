 छठ पूजा के लिए जरूरी जरूरी सामग्री की लिस्ट, अभी करें नोट

कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष के षष्ठी तिथि पर छठ पूजा का त्योहार शुरु होता है. ऐसे में साल 2025 में छठ पूजा की शुरुआत 25 अक्टूबर से होगी और इसका समापन 28 अक्टूबर को होगा