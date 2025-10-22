✕
Oct 22, 2025
Chhaya-sharma
छठ पूजा के लिए जरूरी जरूरी सामग्री की लिस्ट, अभी करें नोट
कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष के षष्ठी तिथि पर छठ पूजा का त्योहार शुरु होता है. ऐसे में साल 2025 में छठ पूजा की शुरुआत 25 अक्टूबर से होगी और इसका समापन 28 अक्टूबर को होगा
छठ का त्योहार बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए बेहद खास होता है.
छठ पर्व के दौरान श्रद्धालु लगभग 36 घंटे का निर्जला व्रत रखते और इस दौरान छठी मईया और सूर्यदेव की पूजा करते हैं
छठ पूजा का व्रत संतान की लंबी आयु, परिवार की खुशहाली के लिए किया जाता है
चार दिन तक चलने वाले छठ पूजा के महापर्व में सामग्री का भी खास महत्व होता है। अगर पहली बार छठ का व्रत कर रहे हैं, तो आपको पहले पूजन सामग्री की लिस्ट बनानी चाहिए
छठ व्रत करने वाली महिलाओं को साड़ी और पुरुषों को धोती-कुर्ता पहनना जरूरी होता है
छठ पूजा में एक लोटा, एक थाली, पान, सुपारी, चावल, सिंदूर, घी का दीपक, शहद, धूप या अगरबत्ती की जरूरत होती है
इसके अलावा छठ पूजा व्रत की पूजन सामग्री में शकरकंदी, सुथनी, गेहूं, चावल का आटा, गुड़, ठेकुआ, पत्तियां लगे हुए गन्ने, मूली, अदरक और हल्दी का हरा पौधा जरूर होना चाहिए
छठ पूजा के लिए फल-मिठाई में बड़ा वाला नींबू (घाघर), नाशपाती, केला, शरीफा, नारियल, मिठाइयां आदि होना चाहिए और इन्हें रखने के लिए बांस की दो बड़ी-बड़ी टोकरियां होनी चाहिए.
