Oct 24, 2025
Heena-khan
छठ का व्रत रखने से पहले ये बातें जानना बेहद जरूरी
अगर आप पहली बार छठ व्रत रख रहे हैं तो कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना बेहद जरूरी है।
छठ व्रत के दौरान साफ़-सफ़ाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। व्रत के दौरान मंदिर और घर की पवित्रता बनाए रखने का प्रयास करें।
महापर्व छठ का प्रसाद तैयार करते समय कई प्रकार की सावधानियां बरती जाती हैं।
इसके लिए गांवों में मिट्टी के चूल्हे और शहरों में नए या गैस चूल्हे का प्रयोग करें।
