Oct 22, 2025
Heena-khan

छठ पूजा पर पैरों में महावर लगाना कितना शुभ? यहां देखें आलता के खूबसूरत डिजाइन

छठ पूजा के दौरान पैरों पर आलता लगाना बहुत शुभ माना जाता है।

छठ पूजा के दौरान आप अपने पैरों पर लाल रंग का आलता लगा सकते हैं।

आप इस नवीनतम डिजाइन अल्टा को अपने पैरों पर लगा सकते हैं।

इस अल्टा डिजाइन को लगाने से आपके पैरों की खूबसूरती बढ़ जाएगी।

