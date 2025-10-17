✕
Oct 17, 2025
Anuradha-kashyap
रोज नीम के पत्ते चबाने से दूर रहेंगी ये बीमारियां
यह शरीर को अंदर से साफ करता है और इन्फेक्शन्स से बचाव में मदद करता है
यह पेट के कीटाणुओं को खत्म करता है और गैस, कब्ज जैसी परेशानियाँ कम करता है
नीम खून को साफ करता है, जिससे त्वचा पर दाने, मुंहासे और एलर्जी जैसी दिक्कतें दूर होती हैं
यह ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखता है और शरीर की इंसुलिन संवेदनशीलता को बढ़ाता है
नीम के पत्ते चबाने से मुँह के बैक्टीरिया खत्म होते हैं, इससे दाँत मजबूत रहते हैं और मुँह की बदबू भी दूर होती है.
नीम बालों की जड़ों को मजबूत करता है और डैंड्रफ को खत्म करता है, नियमित सेवन से बालों का झड़ना कम होता है और स्कैल्प हेल्दी रहता है
नीम शरीर को बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है, इसके एंटीऑक्सीडेंट तत्व इम्यूनिटी बढ़ाते हैं और सर्दी-जुकाम जैसी परेशानियाँ कम होती हैं
नीम के पत्ते फायदेमंद जरूर हैं, लेकिन इन्हें सीमित मात्रा में लें, अधिक सेवन से पेट में जलन या कमजोरी हो सकती है
Read More
मटके-सा फूला पेट जाएगा पिचक! बस करें ये 7 काम
इम्यूनिटी के लिए वरदान से कम नही आंवला का मुरब्बा, नोट कर लें बनाने की आसान विधि!
रोज़ नहीं, इतने दिनों में करें शैंपू – बाल बनेंगे नेचुरली शाइनी
इस दिवाली स्नैक्स में बनाएं कुछ खास, स्पेशल रेसिपी से झटपट तैयार करें काजू नमकीन!