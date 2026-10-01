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सबसे सस्ता लोन कहां मिलेगा?
Kunal-mishra
Oct 01, 2026
Oct 01, 2026
Kunal-mishra
सबसे सस्ता लोन कहां मिलेगा?
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इस बैंक में 7.35 फीसदी की ब्याज दर पर लोन मिल सकता है.
बैंक ऑफ बड़ौदा इसमें आपको 7.45 फीसदी की दर से शुरुआती लोन मिल सकता है.
SBI SBI में लोन की शुरुआत 7.45 फीसदी है.
PNB PNB में ब्याज दर की शुरुआत 7.45 फीसदी है.
केनरा बैंक केनरा बैंक में पर्सनल लोन की ब्याज दर 9.70% से शुरू है.
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