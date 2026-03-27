भारत में कहां मिलता है सबसे सस्ता सोना?

दिल्ली, मुंबई और कोलकाता जैसे शहरों में भी सोना अन्य स्थानों की तुलना में थोड़ा सस्ता मिल सकता है.असल अंतर मुख्य रूप से टैक्स और मेकिंग चार्ज में देखने को मिलता है.