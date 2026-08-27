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किसी प्रेरणा से कम नहीं पंजाब के पूर्व सीएम की शिक्षा यात्रा
Shristi-s
Aug 27, 2026
Aug 27, 2026
Shristi-s
किसी प्रेरणा से कम नहीं पंजाब के पूर्व सीएम की शिक्षा यात्रा
चरणजीत सिंह चन्नी ने 20 अगस्त को एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की परीक्षा दी थी.
परीक्षा के दौरान चरणजीत सिंह चन्नी दूसरे विद्यार्थियों के साथ परीक्षा कक्ष में बैठकर पेपर लिख रहे थे.
खास बात यह रही कि जिस दिन उन्होंने परीक्षा दी, उसी दौरान दिल्ली में कांग्रेस की अहम बैठक भी थी. चन्नी ने बैठक में शामिल होने के बजाय अपनी परीक्षा को प्राथमिकता दी.
चरणजीत सिंह चन्नी ने बताया कि अगर वह इस पेपर को छोड़ देते तो उनकी डिग्री पूरी होने में करीब एक साल और लग जाता.
चरणजीत सिंह चन्नी की शिक्षा यात्रा काफी दिलचस्प रही है. उन्होंने BA और LLB की पढ़ाई की. इसके बाद MBA भी किया.
चरणजीत सिंह चन्नी ने पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री भी हासिल कर चुके हैं.
चरणजीत सिंह चन्नी ने पंजाब यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में PHD भी पूरी की है. उनकी अकादमिक रुचि राजनीति और चुनावी रणनीतियों से जुड़े विषयों में रही है.
MPA की पढ़ाई पूरी करने के बाद भी चन्नी अकादमिक क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं.
चन्नी पब्लिक पॉलिसी और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े विषय पर आगे PHD की डिग्री लेने वाले हैं.
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