किसी प्रेरणा से कम नहीं पंजाब के पूर्व सीएम की शिक्षा यात्रा

खास बात यह रही कि जिस दिन उन्होंने परीक्षा दी, उसी दौरान दिल्ली में कांग्रेस की अहम बैठक भी थी. चन्नी ने बैठक में शामिल होने के बजाय अपनी परीक्षा को प्राथमिकता दी.