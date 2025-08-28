10 दिन बाद लगेगा चंद्र ग्रहण जाने कब है सूतक

7 सितंबर को भारत का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है जो भारत में दिखाई देगा

आपको बता दें कि इसी दिन पितृ पक्ष की शुरुआत भी हो रही है

साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण कुंभ राशि और भाद्रपद नक्षत्र में लगेगा

हमारे ज्योतिष शास्त्र में चंद्र ग्रहण को एक महत्वपूर्ण घटना माना जाता है

साल का दूसरा चंद्र ग्रहण 7 सितंबर को रात 9:58 से शुरू होगा और इसका समापन देर रात 1:26 पर होगा

ज्योतिषियों के अनुसार साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लाल रंग का होगा जिसे ब्लू मून भी कहा जाता है

इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल 7 सितंबर को दोपहर 12:57 पर शुरू हो जाएगा

भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया अमेरिका फिजी में भी दिखाई देगा