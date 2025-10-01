✕
Oct 01, 2025
Karishma-upadhyay
चाणक्य नीति: ऐसे दोस्तों से रहें सावधान, जो अंदर ही अंदर होते हैं जहर समान!
बता दें कि चाणक्य नीति में ऐसे मित्रों से सावधान रहने की सलाह दी गई है जो ऊपर से मीठे लेकिन अंदर से विषैले होते हैं.
चाणक्य नीति में दोस्तों के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, तो आइए जानते हैं उन बातों के बारे में.
चाणक्य के अनुसार, जो सामने मीठा बोलें लेकिन पीठ पीछे बुराई करें, ऐसे दोस्त विश्वासघात करते हैं.
ऐसा दोस्त जो आपकी कमजोरी जानकर उसका फायदा उठाएं, उनसे दूरी रखना ही बुद्धिमानी है.
कहा गया है कि जो हर समय मुखौटा पहनकर व्यवहार करें, वे सच्चे मित्र नहीं होते है.
चाणक्य के मुताबिक, जो दोस्त हर बात में स्वार्थ ढूंढते हैं, उनका साथ अंत में नुकसानदायक ही होता है.
ऐसे में जो आपके दुख में साथ न दें लेकिन सफलता से जलें, वे दोस्त नहीं, दुश्मन के समान हैं.
जो मित्र दूसरों के सामने आपकी बातों को तोड़-मरोड़ कर गलत तरीके से पेश करें, उन पर कभी भरोसा न करें.
चाणक्य के अनुसार, जो दोस्त आपके आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश करें, उनसे दूरी बनाना जरूरी है.
Read More
जेनिफर विंगेट ने अपने ही पति को सबके सामने जड़ दिया था तमाचा, कानों में बज गई थी ‘सीटी’
कोरियन ड्रामा का मज़ा अब Netflix पर – इन सीरीज़ को न करें मिस
सर्दियों में ताकत बढ़ाए मेथी लड्डू, जानें आसान तरीका
इंटीमेट सीन्स से भरपूर हैं ये Web Series, देखने से पहले बंद कर लें रूम