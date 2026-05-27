इन सेलेब्स के हैं जुड़वां बच्चे

Kamesh-dwivedi

हाल ही में टीवी अभिनेत्री दिव्यांका त्रिपाठी ने जुड़वां बच्चे को जन्म दिया. आज हम आपको उन सितारों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो ट्विन बेबी के पैरेंट्स हैं.