✕
इन सेलेब्स के हैं जुड़वां बच्चे
Kamesh-dwivedi
May 27, 2026
May 27, 2026
Kamesh-dwivedi
हाल ही में टीवी अभिनेत्री दिव्यांका त्रिपाठी ने जुड़वां बच्चे को जन्म दिया. आज हम आपको उन सितारों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो ट्विन बेबी के पैरेंट्स हैं.
सनी लियोन और डेनियल वेबर
संजय दत्त और मान्यता दत्त
नयनतारा और विग्नेश शिवन
प्रीति जिंटा और जीन के ट्विन्स
राम चरण और उपासना कोनिडेला
करण जौहर
Read More
मिनटों में गायब हो जाएंगे टॉयलेट सीट के दाग, आजमाएं ये देसी तरीका
हर किसी के लिए फायदेमंद नहीं है जौ का सत्तू, इन लोगों के लिए हो सकता है खतरनाक
शहतूत खाने के 6 फायदे
इन सेलेब्स के हैं जुड़वां बच्चे