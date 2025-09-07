किस कारण होता है सिर में दर्द?

Causes of Headache- \u0939\u092e\u0947\u0936\u093e \u0938\u093f\u0930 \u092e\u0947\u0902 \u0926\u0930\u094d\u0926 \u092c\u0928\u093e \u0930\u0939\u0928\u093e \u0915\u0947\u0935\u0932 \u0925\u0915\u093e\u0928 \u0915\u093e \u0938\u0902\u0915\u0947\u0924 \u0928\u0939\u0940\u0902 \u0939\u094b\u0924\u093e, \u092f\u0939 \u090f\u0915 \u092c\u0947\u0939\u0926 \u0939\u0940 \u092c\u095c\u0940 \u0938\u092e\u0938\u094d\u092f\u093e \u0915\u093e \u0907\u0936\u093e\u0930\u093e \u092d\u0940 \u0939\u094b \u0938\u0915\u0924\u093e \u0939\u0948. \u0906\u0901\u0916\u094b\u0902 \u0915\u0940 \u092a\u0930\u0947\u0936\u093e\u0928\u0940 \u0938\u0947 \u092d\u0940 \u0938\u093f\u0930 \u0926\u0930\u094d\u0926 \u0939\u094b\u0924\u093e \u0939\u0948.\n\n