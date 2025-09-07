किस कारण होता है सिर में दर्द?

हमेशा सिर में दर्द बना रहना केवल थकान का संकेत नहीं होता, यह एक बेहद ही बड़ी समस्या का इशारा भी हो सकता है.

बार- बार सिर दर्द होने की वजह स्ट्रेस भी हो सकता है.  

आँखों की परेशानी से भी सिर दर्द होता है.

कम सोना या नींद पूरी न होना भी सिर दर्द का कारण हो सकता है.

ज्यादा जंक फ़ूड खाना या ज्यादा कॉफ़ी पीना से भी सिर दर्द होता है.

माइग्रेन के कारण भी हमेशा आपके सिर में दर्द बना रह सकता है.