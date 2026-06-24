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बैंक से 10 लाख कैश निकाला तो लगेगा टैक्स? जानें क्या है नियम
Anshika-thakur
Jun 24, 2026
Jun 24, 2026
Anshika-thakur
बैंक से 10 लाख कैश निकाला तो लगेगा टैक्स? जानें क्या है नियम
आजकल ऑनलाइन पेमेंट आम बात हो गई है.
लोग अक्सर बिनेस के खर्चों या शादी-ब्याह जैसे मौकों के लिए अपने बैंक अकाउंट से पैसे निकालते हैं.
अगर आप एक साल में ₹10 लाख से ज़्यादा कैश निकालते हैं, तो हो सकता है कि आपके मन में यह सवाल आए कि क्या आपको टैक्स देना होगा या क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई नोटिस मिल सकता है.
यहां इनकम टैक्स के कुछ रूरी नियम दिए गए हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए.
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बैंकों से निकाले गए बड़े कैश ट्रांजैक्शन पर नर रखता है.
इसका मकसद काले धन और गैर-कानूनी वित्तीय गतिविधियों पर रोक लगाना है.
सिर्फ इसलिए टैक्स नहीं देना पड़ता कि आपने ₹10 लाख से ज्यादा कैश निकाला है. इनकम टैक्स एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है.
₹10 लाख निकालने पर अपने-आप कोई नोटिस जारी नहीं होता. आम तौर पर कार्रवाई तभी की जाती है जब किसी व्यक्ति की आय और उसके वित्तीय लेन-देन में बड़ा अंतर हो.
उदाहरण के लिए, अगर आपकी सालाना आय कुछ लाख रुपये ही है लेकिन आप करोड़ों रुपये का लेन-देन करते हैं, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस मामले की जांच कर सकता है.
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