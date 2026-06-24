बैंक से 10 लाख कैश निकाला तो लगेगा टैक्स? जानें क्या है नियम

अगर आप एक साल में ₹10 लाख से ज़्यादा कैश निकालते हैं, तो हो सकता है कि आपके मन में यह सवाल आए कि क्या आपको टैक्स देना होगा या क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई नोटिस मिल सकता है.