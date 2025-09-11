दिल को स्वस्थ रखना अब हुआ आसान, डॉक्टर गोयल के इन आसान तरीकों दी दिलो को फुर्तीला रखने की टिप्स

By AnanyaVerma

11 Sep  2025 08:44 AM

inKhabar.com

डॉ. मुकेश गोयल जो कि इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल्स के सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट है। उन्होने दिल को हेल्दी रखने के लिए अपनी डेली रूटीन।

वह मानते हैं कि डॉक्टरों के लिए दिल की सुरक्षा उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी मरीजों के लिए।

उनके अनुसार, जो अच्छी आदतें डॉक्टरों को हेल्दी रखती हैं, वही आदतें आम लोगों को भी हेल्दी जीवन के लिए  इन्स्पायर कर सकती हैं।

रोजाना कम से कम 30 मिनट की तेज वॉक या एक्सरसाइज करना दिल के लिए फायदेमंद है।

सादा और हेल्दी खाना, जिसमें कलरफुल सब्जियां, दालें, ड्राई फ्रूट्स, साबुत अनाज और हल्का प्रोटीन शामिल हो, दिल को मजबूत बनाता है।

थकान, सांस लेने में तकलीफ और अचानक दिल की धड़कन बढ़ने जैसे संकेतों को नजरअंदाज नही करना चाहिए ।

