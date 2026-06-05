गर्मी में ड्राई फ्रूट्स को खाना चाहिए?

कुछ ड्राई फ्रूट्स की तासीर गर्म होती है जो आपके शरीर में गर्मी बढ़ा सकता है. रात में भिगो के किशमिश खा सकते हैं. ये एनर्जी भी देती है और पाचन भी अच्छा रखती.