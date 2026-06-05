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गर्मी में ड्राई फ्रूट्स को खाना चाहिए?
Sanskritij-jaipuria
Jun 05, 2026
Jun 05, 2026
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गर्मी में ड्राई फ्रूट्स को खाना चाहिए?
ड्राई फ्रूट्स हमारे शरीर के लिए काफी फायदेमंद होता है. इसमें कई मिनर्लस होते हैं और ये पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं.
लोगों के मन में एक सवाल होता है कि क्या गर्मी में ड्राई फ्रूट्स खाए जाते हैं. ऐसे में हम आपको बता दें कि आप खा सकते हैं लेकिन एक लिमिट में.
कुछ ड्राई फ्रूट्स की तासीर गर्म होती है जो आपके शरीर में गर्मी बढ़ा सकता है. रात में भिगो के किशमिश खा सकते हैं. ये एनर्जी भी देती है और पाचन भी अच्छा रखती.
अंजीर का सेवन भी आप भीगो के कर सकते हैं. ये पाचन सुधारने में मदद करती है और इसे भी लिमिट में खाना चाहिए.
खजूर भी बहुत अच्छा होता है. इसमें नेचुरल शुगर होती है और इसका सेवन गर्मी में अच्छा माना जाता है लेकिन कम मात्रा में.
भीगे हुए बादाम खाना भी अच्छा होता है. इसमें काफी पोषक तत्व होते हैं जो शरीर को स्वस्थ रखता है.
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