Oct 11, 2025
Anshika-thakur
दिवाली पर नई कार और इंश्योरेंस: 5 टिप्स जो रखें आपकी टेंशन दूर
आइए जानते है कैसे चुनें परफेक्ट मोटर इंश्योरेंस
अगर पहले बीमा किया है, तो अपना No Claim Bonus (NCB) नई पॉलिसी में ट्रांसफर करना न भूलें.
बीमा खरीदने से पहले कई कंपनियों की पॉलिसी ऑनलाइन देखें और तुलना करें
अपनी ड्रााइविंग के अनुसार Pay-As-You-Drive प्लान लें, जिससे बीमा खर्च घटता है
कार की सुरक्षा बढ़ाने के लिए Zero Depreciation, Engine Protector और Roadside Assistance जैसे एक्स्ट्रा कवर लें
वाहन बीमा लेते वक्त थर्ड पार्टी, ओन डैमेज या पूरी पॉलिसी में से सही पॉलिसी चुनें
इंश्योरेंस कंपनी की क्लेम प्रक्रिया और ग्राहक सेवा का हिसाब लगाएं
प्रीमियम और कवरेज दोनों का ध्यान रखकर पॉलिसी चुनें
पॉलिसी की नियम और अपवाद ध्यान से पढ़कर ही साइन करें
