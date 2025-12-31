✕
BTS के V का ऐसा फैशन स्टाइल, जिसे देख दुनिया है दीवानी..!
Sanskritij-jaipuria
Dec 31, 2025
Dec 31, 2025
Sanskritij-jaipuria
BTS के V का ऐसा फैशन स्टाइल, जिसे देख दुनिया है दीवानी..!
बेहतरीन फिट वाले सूट्स में V का लुक हमेशा क्लास और कॉन्फिडेंस दिखाता है, जिससे फॉर्मल फैशन भी कूल लगता है.
रेड कार्पेट पर शाही अंदाज
ओवरसाइज्ड जैकेट्स और सिंपल टी-शर्ट्स के साथ उनका कैज़ुअल लुक युवाओं के लिए ट्रेंडसेटर बन चुका है.
स्ट्रीट स्टाइल आइकन
फ्लोरल डिजाइन्स से लेकर चेक्स तक, तैह्युंग बिना झिझक नए पैटर्न्स ट्राय करते हैं.
बोल्ड पैटर्न और प्रिंट्स
मोटे स्वेटर्स और सॉफ्ट लेयर्स में उनका स्टाइल आराम और फैशन का परफेक्ट मेल दिखाता है.
निटवेयर लुक
पूरी तरह काले या सफेद आउटफिट्स में उनका सिंपल लेकिन एलिगेंट अंदाज सबका ध्यान खींचता है.
मोनोक्रोम का कमाल
टोपी, चश्मे और ज्वेलरी के साथ V अपने हर लुक को एक अलग पहचान देते हैं.
खास एक्सेसरीज
चमकदार जैकेट्स और मेटैलिक पैंट्स में उनका परफॉर्मेंस लुक एनर्जी और स्टार पावर से भरपूर होता है.
स्टेज पर ग्लैमरस अवतार
हर आउटफिट और हर अंदाज के साथ V आज भी दुनिया भर में फैशन को प्रेरित करते हैं.
हमेशा रहने वाली प्रेरणा
Read More
इस सर्दी करीना कपूर जैसे दिखना है? ये 10 विंटर लुक्स करें ट्राय
नए साल 2026 की सबसे भव्य आतिशबाजी, इन 9 देशों में दिखता है जादुई नज़ारा
‘स्ट्रेंजर थिंग्स’ सीज़न 5 के अलावा ज़रूर देखें ये 10 बेहतरीन सीरीज़
BTS के V का ऐसा फैशन स्टाइल, जिसे देख दुनिया है दीवानी..!