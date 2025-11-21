✕
इस कंपनी ने चौंकाया! अपना सबसे सस्ता रिचार्ज प्लान किया महंगा
बीएसएनएल ने सस्ते प्लान का लाभ घटा दिया है कीमत वही रहने के बावजूद प्लान अब कम फायदेमंद है
BSNL का 99 रुपये वाला प्लान कंपनी का सबसे किफायती वैलिडिटी प्लान है
कुछ समय पहले तक यह प्लान 18 दिन की वैलिडिटी के साथ आता था लेकिन अब इसमें बदलाव हो गया है
बीएसएनएल ने साल के अंत में इस प्लान की वैधता 15 दिनों तक सीमित कर दी
बीएसएनएल ने 99 रुपये वाले प्लान की वैधता 14 दिन कर दी है
आपको 50MB इंटरनेट और अनलिमिटेड वॉइस कॉल्स मिलेंगे. 50MB के बाद इंटरनेट की स्पीड धीमी हो जाएगी
इस प्लान की औसत कीमत 7.07 रुपये प्रति दिन है. कंपनी कीमत नहीं बढ़ा रही लेकिन फायदे घटाकर इसे महंगा बना रही है
99 रुपये में मिलने वाला BSNL प्लान कंपनी का सबसे सस्ता कॉलिंग प्लान है
यह प्लान केवल कॉलिंग के लिए है लेकिन BSNL के पोर्टफोलियो में और भी बेहतर प्लान उपलब्ध हैं
