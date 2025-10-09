✕
Oct 09, 2025
Komal-singh
सफेद या भूरे चावल डायबिटीज के लिए कौनसा चावल है बेहतर?
डायबिटीज में सही खानपान बहुत जरूरी होता है, खासकर कार्बोहाइड्रेट से भरपूर चीजो को समझदारी से चुनना पड़ता है.
भारत में चावल एक मुख्य आहार है, लेकिन सवाल उठता है – सफेद चावल खाएं या भूरा चावल?
तो चलिए जानते है डायबिटीज के लिए कौन सा चावल है सबसे बेहतर.
सफेद चावल पूरी तरह से पॉलिश होता है जिससे इसकी बाहरी परत हट जाती है.
भूरा चावल फाइबर में ज्यादा होता है.फाइबर ब्लड शुगर को धीरे-धीरे बढ़ने देता है, जो डायबिटीज के लिए अच्छा है.
सफेद चावल में ये पोषक तत्व बहुत कम होते हैं.
भूरा चावल फुल-फीलिंग होता है जिससे भूख कम लगती है.
