नेटफ्लिक्स पर मौजूद हैं ये धांसू सीरीज, भूलकर भी न करें मिस
Feb 04, 2026
ब्रिजर्टन सीजन 4 पार्ट 2, 26 फरवरी, 2026 को रिलीज होने वाला है, और इसमें बोहेमियन दूसरे बेटे बेनेडिक्ट पर सबकी नजर होगी.
द लिंकन लॉयर सीजन 4, 5 फरवरी, 2026 को स्ट्रीम होने वाला है, और मिकी हॉलर के लिए दांव पहले से कहीं ज्यादा बढा देता है.
क्वीन ऑफ चेस, 6 फरवरी को रिलीज हो रही है. यह डॉक्यूमेंट्री हंगेरियन शतरंज की होनहार खिलाडी जूडिट पोल्गर के जबरदस्त उभार को दिखाती है.
साल्वाडोर, 6 फरवरी, 2026 को रिलीज होने वाला है, जिसमें लुइस टोसर साल्वाडोर एगुइरे के लीड रोल में होंगे.
कोहरा सीजन 2, 11 फरवरी को स्ट्रीम होने वाला है, और इसमें परिवार के राजों से भरी एक मर्डर इन्वेस्टिगेशन दिखाई गई है.
लव इज ब्लाइंड सीजन 10 का प्रीमियर 11 फरवरी, 2026 को होने वाला है, जो दर्शकों को स्पार्क्स के लिए वापस आने और संभावित शादी की कसमों के लिए रुकने के लिए बुला रहा है.
