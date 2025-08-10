Brain Fog के शिकार तो नहीं हो रहे आप, ये आदतें बना सकती है आपको मानसिक रोगी?

नींद पूरी न होने से अगर आपकी रोजाना नींद पूरी नहीं होती, तो ये भी ब्रेन फोग का कारण हो सकता है, क्यूंकि नींद पूरी न होने से दिमाग को आराम नहीं मिल पाता जिसकी वजह से ये हमारे काम पर भी प्रभाव डालता है, सोचने और याद रखने की शक्ति को भी प्रभावित करता है.