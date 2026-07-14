बेटी अंशुला की शादी में भावुक हुए बोनी कपूर, साझा की तस्वीर
Kamesh-dwivedi
Jul 14, 2026
Jul 14, 2026
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फिल्म निर्माता और प्रोड्यूसर बोनी कपूर ने अपनी बेटी अंशुला कपूर की शादी की झलक साझा की है. और एक भावुक नोट लिखा है.
बेटी की शादी के इस खास मौके को याद करते हुए बोनी कपूर कैप्शन में लिखा, 'एक ऐसी याद, जिसे मैं हमेशा संजोकर रखूंगा.'
इन तस्वीरों में वह बेटी अंशुला और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ नजर आ रहे हैं. एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो में बोनी कपूर अपनी बेटी के कंधे पर हाथ रखे भावुक अंदाज में पोज देते दिखाई दे रहे हैं.
एक तस्वीर में बॉलीवुड की हस्तियां भी नवविवाहित जोड़े के साथ नजर आ रही हैं, जिनमें माधुरी दीक्षित अपने पति श्रीराम नेने के साथ, दिग्गज अभिनेत्री हेमा मालिनी, अनुपम खेर, जावेद अख्तर, अक्षय खन्ना, बॉबी देओल आदि शामिल हैं.
अंशुला कपूर ने 6 जुलाई को एक निजी विवाह समारोह में अपने लंबे समय के साथी, पटकथा लेखक रोहन ठक्कर से शादी कर ली. इस तस्वीर में अर्जुन कपूर, जान्हवी कपूर दिख रहे हैं.
इस शादी समारोह में बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता आमिर खान भी पहुंचे थे.