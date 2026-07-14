बेटी अंशुला की शादी में भावुक हुए बोनी कपूर, साझा की तस्वीर

इन तस्वीरों में वह बेटी अंशुला और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ नजर आ रहे हैं. एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो में बोनी कपूर अपनी बेटी के कंधे पर हाथ रखे भावुक अंदाज में पोज देते दिखाई दे रहे हैं.