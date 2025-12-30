✕
वो सितारे जिनकी शानदार और सेक्सी ट्रांसफॉर्मेशन के बाद चमकी किस्मत
Heena-khan
Dec 30, 2025
शाहरुख खान ने पठान के लिए अपने शानदार ट्रांसफॉर्मेशन से सबका ध्यान खींचा,
सोनू सूद ने फतेह के लिए अपने शरीर में ज़बरदस्त बदलाव किया, जिसमें उन्होंने एक मज़बूत और लीन फिजिक बनाने पर ध्यान दिया.
रणबीर कपूर ने एनिमल फिल्म के लिए ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन किया, उन्होंने अपना वज़न बढ़ाया, दाढ़ी बढ़ाई और बाल भी लंबे किए.
ऋतिक रोशन ने फाइटर फिल्म के लिए एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन किया, जिसमें उन्होंने सख्त वर्कआउट और डाइट से एक लीन, मस्कुलर बॉडी बनाई.
विजय देवरकोंडा ने किंगडम में अपने ज़बरदस्त मेकओवर से सबको हैरान कर दिया है, जिसमें वह घनी दाढ़ी, रफ-टफ निशान और मस्कुलर बॉडी में नज़र आ रहे हैं.
कार्तिक आर्यन ने चंदू चैंपियन के लिए शानदार ट्रांसफॉर्मेशन किया, उन्होंने फैट कम किया और एथलेटिक बॉडी बनाई.
